Virginia Fonseca e Zé Felipe aproveitam viagem para Suíça Reprodução / Instagram

Publicado 26/03/2024 20:45

Rio - Zé Felipe publicou nesta terça-feira (26), no Stories do Instagram, uma homenagem à Virginia Fonseca para celebrar os três anos de casamento. O cantor compartilhou uma foto antiga do casal, onde a influenciadora aparece sentada no seu colo.