Virginia e Zé Felipe revelam sexo do terceiro filho - Reprodução

Virginia e Zé Felipe revelam sexo do terceiro filhoReprodução

Publicado 20/02/2024 18:30

Rio - Virginia Fonseca e Zé Felipe realizaram, nesta terça-feira (20), um chá revelação para descobrir o sexo do terceiro filho do casal. Os dois, que já são pais de Maria Alice e Maria Flor, agora esperam um menino. De acordo com a influenciadora, o bebê vai se chamar José Leonardo, em homenagem ao pai e o avô da criança.

fotogaleria

"Não esperava", disse Virginia. "Eu também não", revelou Zé. O evento foi transmitido ao vivo para os seguidores da influenciadora e contou com a participação de mais de 1 milhão de telespectadores.

Mais cedo, Virginia compartilhou um registro em família prontos para o chá revelação. "Chegou a hora! Vamos descobrir se nosso baby 3 é MENINA ou MENINO toda honra e glória a Deus! Vamos pra live, ansiedade comendo solta. Só peço MUITA SAÚDE", escreveu na legenda da publicação.

Confira: