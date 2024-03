Rafaella Santos reúne famosos em festa de aniversário

Rio - Rafaella Santos comemorou seu aniversário de 28 anos em grande estilo. A influenciadora digital promoveu um festão na Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira, e recebeu o carinho de amigos famosos. Lucas Penteado, Gabriel do Borel, Pocah, Nicole Bahls, Jojo Todynho, Dhiovanna Barbosa (irmã de Gabigol), Bárbara Labres e Leo Picon estavam entre os convidados.

Para a ocasião, a irmã de Neymar apostou em um vestido brilhante e com transparências. Ela compartilhou um clique da produção no Instagram e escreveu na legenda:"Cinquenta tons de nude…".

Rafaella completou 28 anos, no último dia 11, e agradeceu as mensagens e o carinho que recebeu na data especial em uma publicação feita em sua rede social. "Queria agradecer de todo meu coração o carinho e amor que venho recebendo. Quem me conhece sabe que eu amo celebrar a vida, comemorar e principalmente estar com os meus. Isso é tão importante para mim! Obrigada por cada um que tirou um tempinho para mandar tanta energia positiva e amor em forma de palavras. Em especial, Deus, família e meus amigos. Vocês fazem parte de quem eu sou. Tê-los comigo torna o caminho mais fácil e seguro. Todo meu amor, toda minha gratidão e todo meu respeito! Mais um ciclo que se inicia! Seja bem vindo capítulo 28 da minha vida".

