Leticia Spiller comenta foto do ex-BBB NizamReprodução do Instagram

Publicado 21/03/2024 19:27 | Atualizado 21/03/2024 19:32

Rio - Nizam, 32 anos, foi pego de surpresa após postar uma foto sem camisa em seu Instagram e receber um comentário sugestivo de Letícia Spiller, 50. "Aff", escreveu a artista, seguido de um emoji de foguinho e outro de coração.

O ex-BBB contou, nesta quinta-feira (21), através de uma nota, que conheceu a atriz no Carnaval do Rio e é só elogios à loira, que está solteira desde o fim do casamento com o uruguaio Pablo Vares no ano passado, e respondeu à mensagem dela com emoji de coração.

"Ela é uma pessoa incrível que admiro. Somos colegas! Sobre o comentário na foto?! Pô, eu acho foda! A gente está falando da Letícia Spiller né? Fico lisonjeado, acho animal! Quem recebe um comentário de Letícia Spiller?", disse ele.



"Acho incrível claro, máximo respeito à mulher sensacional que ela é! Mulherão né? Independente, linda, resolvida... Não posso achar nada de diferente disso! Não tem nem como, eu seria maluco se não achasse demais!", completou.

Quarto eliminado

Nizam foi o quarto eliminado do "BBB 24", da TV Globo, e recebeu críticas por fazer comentários relacionados ao corpo de Yasmin Brunet na casa mais vigiada do Brasil.

Em entrevista ao "Mais Você", ele reconheceu o erro e disse que tentaria melhorar. "É ridículo, infantil, eu tenho minha mãe, irmã, minhas sobrinhas, imagina se falassem isso delas... Infelizmente pra aprender, a gente tem que errar. Eu estou feliz de sair e ver esse erro antes que ele se tornasse muito pior. Eu vou conseguir olhar, evoluir, melhorar e tentar ser exemplo pra todos que querem melhora. Meu comentário foi extremamente machista, a responsabilidade é minha, eu assumo. Mas eu não posso mais só olhar pra trás", disse.