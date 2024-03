Leticia Spiller comenta foto do ex-BBB Nizam - Reprodução do Instagram

Publicado 21/03/2024 09:10 | Atualizado 21/03/2024 10:02

Rio - Leticia Spiller, de 50 anos, gostou bastante das fotos publicadas pelo ex-BBB Nizam, no Instagram, nesta quarta-feira. Nas imagens, ele aparece de sunga preta, deixando o corpo sarado e as tatuagens em evidência. A atriz não se conteve e deixou um comentário bem sugestivo na postagem.

"Aff", escreveu a artista, seguido de um emoji de foguinho e outro de coração. Nizam retribuiu o carinho de Letícia, que está solteira desde o fim do casamento com o uruguaio Pablo Vares no ano passado, e respondeu com emoji de coração. Os internautas reagiram a interação dos dois. "Acho que uma famosa está apaixonada por ti, Nizam", disse um. "Formariam um casalzão", opinou outro. "Cuidado. Se teu corpo for bonito ele vai falar, e se for feio mais ainda", alertou uma terceira pessoa.