Publicado 21/03/2024 19:35 | Atualizado 21/03/2024 19:51

Rio - O estúdio Hitmaker anunciou nesta quinta-feira (21), através do Instagram, o fim da parceria musical entre os três sócios responsáveis, Wallace Vianna, Pedro Breder e André Vieira.

"Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, e à história que construímos ao longo desses 12 anos, anunciamos o fim da parceria musical e a saída de Breder e André Vieira da liderança da HITMAKER. A decisão, tomada em comum acordo, de forma amigável, marca o início de novas jornadas para cada um dos integrantes, sem apagar a história e o legado construídos juntos", diz o comunicado."André Vieira se dedicará ao ramo do empresariamento artístico, utilizando sua expertise para moldar e apoiar novos talentos. Breder, por sua vez, embarca em novos projetos voltados para a música pop, prometendo trazer inovação e frescor ao cenário", continuou."A HITMAKER segue com Wallace Vianna em carreira solo, que permanecerá como força criativa, carregando a bandeira da marca como artista, compositor e produtor musical. Novas parcerias e lançamentos já estão sendo preparados para essa nova fase. Agradecemos a todos os fãs, amigos e parceiros que nos apoiaram durante toda a nossa trajetória. Vocês foram fundamentais para o nosso sucesso. Esperamos que continuem acompanhando nossos trabalhos individuais e que a história da HITMAKER continue a fazer parte de suas vidas", finalizou a nota.O trio é responsável por diversas músicas de sucesso, como "Combatchy", de Anitta, "Favela chegou", de Ludmilla, "Só depois do Carnaval", de Lexa; "Não sou obrigada", da Pocah; "Xodó", da Juliette