Kevin O Chris dá spoilers de apresentação no LollapaloozaDivulgação

Publicado 21/03/2024 21:59

Rio - Dono de vários hits como "Tá OK", com Dennis DJ e "Recadin no Espelho", com Luísa Sonza, Kevin O Chris leva o funk para o palco do Lollapalooza, neste sábado (23), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Para o DIA, o cantor dá spoilers de seu show e reflete sobre a importância de se apresentar no festival.

"Levar o funk para um palco desses é uma responsabilidade gigante. Muito além de uma realização pessoal, é a conquista de um espaço importante para o nosso som de favela, que por muito tempo só teve portas fechadas. Aos poucos, estamos crescendo, chegando em todos os lugares e fazendo história", afirma.

O funkeiro, que conta com mais de 14,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, relembra sua trajetória e dá detalhes de sua apresentação no Lollapalooza. "Eu comecei tocando nos bailes e fiz muito show que só pagava o lanche, mais de um por noite, eu e minha galera no corre brabo, até chegar aqui. Subir em palcos gigantes como o do Lolla me faz lembrar de todas as dificuldades que enfrentei lá no início e é a prova de que tudo é possível, que Deus não desiste da gente e que a favela também pode vencer. Estou preparando um show completão, com 10 bailarinos, banda e surpresas", diz.

Kevin, então, fala da representação de seu show no festival para o funk. "Meu desejo é ver nosso funk sempre no topo e poder abrir portas para a rapaziada que quer seguir carreira com o tamborzão. Fico amarradão em saber que meu trampo está contribuindo para o valorização do funk. Onde eu pisar, vou estar representando sonhos. Isso é só o começo", pontua.