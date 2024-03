Agatha Moreira celebra recuperação de pé fraturado - Reprodução / Instagram

Agatha Moreira celebra recuperação de pé fraturado

Publicado 21/03/2024 21:56

"Liberdade! Muito feliz e grata pela minha recuperação! Perece bobo, mas quebrar o pé e ficar 6 semanas sem poder 'simplesmente caminhar' nos faz refletir muito. Dentre todos os meus privilégios, dessa vez, pude olhar para aqueles privilégios não óbvios dos quais não nos damos conta. Claro, que dentre muitos aprendizados, lidar com a dependência foi o maior deles. Afinal de contas, como mulher empoderada que sou: eu AMO a minha independência. Mas é sobre entender que às vezes a gente não precisa ser autossuficiente 100% do nosso tempo e que também é muito bom se sentir amada e cuidada”, escreveu a Agatha na legenda da publicação."Por isso, agradeço muito a todos que estiveram comigo durante esse processo! Minha família, meus amigos e os profissionais da saúde que conheci foram extremamente INCRÍVEIS", continuou."Ainda não to 100%, mas tô tomando todos os cuidados para muito em breve chegar lá. já já eu entrego uma bela foto com meias de compressão para vocês (risos). Verona é uma cidade incrível! perfeita pra começar a jornada de voltar a andar", finalizou.