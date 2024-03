Gabi Luthai exibe barrigão na reta final da gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 21/03/2024 21:22 | Atualizado 21/03/2024 21:23

Rio - Gabi Luthai, de 30 anos, publicou nesta quinta-feira (21), em seu Instagram, cliques exibindo o barrigão. Nas imagens, a cantora aparece com um look todo branco, sem sutiã e com um colete semiaberto. Gabi está na reta reta final da gravidez, à espera de Pietro, seu filho com Teo Teló, de 42.