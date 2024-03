Confira a fortuna da diva pop - Reprodução

Publicado 26/03/2024 20:40

Em parceria com o banco Itaú, Madonna fará um show marcante na praia de Copacabana , e também gratuito, no dia 4 de maio, parte da "The Celebration Tour", comemorando 40 anos de carreira. A Revista Forbes avalia o seu patrimônio liquido em 580 milhões de dólares, que na cotação atual equivale a R$2,8 bilhões.

Apenas em turnês e shows, Madonna já levantou a incrível soma de $ 1,2 bilhão de dólares. O titulo de turnê feminina mais lucrativa do mundo foi, por muitos anos, de Madonna, com sua turnê de 2008 "Sticky & Sweet Tour", desbancada anos mais tardes com a turnê da diva Beyoncé e a "The Eras Tour", de Taylor Swift, que também passou pelo Rio de Janeiro.

A cantora é um ícone pop e uma gigante dos negócios: 600 mil ingressos foram vendidos em 24h, no primeiro dia de vendas da sua turnê que tem 24 datas pela Europa, América do Norte e do Sul.

Madonna é um ícone pop e uma gigante dos negócios. Mesmo abrindo mão da bilheteria, a "The Celebration Tour in Rio" conta com a exclusividade de transmissão nos canais da Globo, patrocínios e a própria parceria com o Itaú. O show será um dos maiores da sua carreira.

SERVIÇO - The Celebration Tour in Rio

Data: 4 de maio, sábado

Início do show: 21h45

Local: Praia de Copacabana

Ingressos: gratuito