Reynaldo Gianecchini e Grazi Massafera na pré-estreia do filme Uma Família Feliz, em São PauloEduardo Martins/ Agnews

Publicado 26/03/2024 22:36

Rio - Grazi Massafera e diversos famosos marcaram presença, nesta terça-feira (26), na pré-estreia do filme "Uma Família Feliz", em São Paulo. No local, a atriz posou ao lado de Reynaldo Gianecchini, com quem vive par romântico na produção.

Os dois já contracenaram juntos anteriormente em "Verdades Secretas", da TV Globo. Além deles, Gabriela Medvedovski, Mariana Ximenes, Bruno Fagundes e o diretor José Eduardo Belmonte também estiveram no local.

O filme mostra a história de Eva (Grazi Massafera), uma mãe de duas filhas gêmeas e que, após dar a luz ao seu terceiro filho, sofre com a depressão pós-parto, mesmo tudo apontando que a sua vida é perfeita. Por conta deste fato, estranhos acontecimentos rondam a família fazendo com que ela se torne a principal suspeita desses casos peculiares, incluindo uma investigação pela polícia. Eva se vê sendo questionada e acusada até mesmo pelo seu próprio marido (Reynaldo Gianecchini), a quem Eva mais confia e esperava apoio.