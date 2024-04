Anderson Leonardo - Reprodução / Internet

Publicado 01/04/2024 11:43

Rio - Lutando contra um câncer na região inguinal, Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, segue internado em um hospital no Rio. Integrante da banda, Andrezinho revelou um pedido emocionante feito pelo amigo na unidade de saúde, em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record TV, neste domingo.

"Ele acordou e cantou. Em um momento de lucidez, ele quis tocar. Falou: 'Pega meu cavaco'. Essas coisas assim", disse o músico à jornalista Paloma Poeta. A situação ocorreu na última quarta-feira, quando teve uma leve melhora. Os integrantes do Molejo ainda falaram sobre a fase atual do grupo, que continua se apresentando, após o afastamento do cantor devido ao seu estado de saúde de Anderson. "Eu (Andrezinho) estou cantando, Jimmy está cantando. Estamos nos dividindo nesse momento".

Anderson Leonardo foi diagnosticado com um câncer na região da virilha em outubro de 2022. Cinco meses após celebrar a cura, ele precisou retomar o tratamento no ano passado. O artista, que havia recebido alta no último dia 19, voltou a ser internado em estado grave no último domingo (24). Na última quinta-feira, ele voltou a se alimentar. Ao, a assessora do vocalista do Molejo ainda contou que ele tem recebido apoio dos familiares e amigos na unidade de saúde. "Ele tem recebido muitas visitas , a família está direto no hospital praticamente internados com ele, se revezando. O Anderson não fica só nem por um segundo".