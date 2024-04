Ex-BBBs Arthur Picoli e Ivy Moraes são vistos juntos em clima de romance

Rio - Ivy Moraes, de 31 anos, e Arthur Picoli, de 29 anos, foram vistos trocando carinhos no On Board Festival, que partiu do Porto de Santos, em São Paulo, levantando especulações sobre um possível novo casal, na madrugada deste domingo (31).

Durante um show da dupla Jorge e Mateus, os ex-participantes do "BBB", ela da edição de 2021 e ele na seguinte foram vistos próximos um do outro, com direito a beijos na bochecha. Ivy e Arthur não assumiram relacionamento publicamente até o momento.

É válido lembrar que Ivy terminou um namoro de três anos com Nandinho Borges no ano passado, alegando que a distância foi um dos motivos para o término. Segundo ela, enquanto sua vida estava dividida entre Belo Horizonte e São Paulo, a dele estava concentrada no Espírito Santo.

Por outro lado, Arthur, que teve um relacionamento com a atriz Carla Diaz durante o "BBB 21", teve uma breve interação com Mel Maia em 2022, quando a atriz o elegeu como o "mais gostoso" que já beijou. Ao ser questionado sobre o elogio, ele respondeu de forma descontraída, elogiando a atriz.

