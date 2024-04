Leandro Hassum debocha das críticas após opinar sobre atitudes de Davi, do BBB 24 - Reprodução / Instagram

Leandro Hassum debocha das críticas após opinar sobre atitudes de Davi, do BBB 24 Reprodução / Instagram

Publicado 01/04/2024 20:18

Rio - Leandro Hassum rebateu em tom de deboche, nesta segunda-feira (1), através do Stories no Instagram, às críticas que recebeu ontem dos internautas, após participar do "MesaCast BBB". No programa, o humorista expressou sua opinião e disse não gostar do jogo de Davi, no "BBB 24", revelando que considera o brother machista.