Justin Bieber e Hailey Bieber - Foto: Reprodução / Instagram

Publicado 01/04/2024 18:15 | Atualizado 01/04/2024 20:06

Hailey Bieber quer "testar" separação do cantor Justin Bieber, com quem a modelo é casada há seis anos. A informação é de uma fonte da revista americana In Touch", que explicou que "ela quer um tempo para resolver as coisas por conta própria".

Na entrevista para o veículo, a fonte também afirmou que Hailey quer morar sozinha. Seria como uma "separação teste" ou "separação experimental", já que o casal, que se conheceu em 2015, se casou em 2018.

"Hailey não está pedindo o divórcio", defendeu a fonte. "Ela sabe que Justin se sente magoado e confuso, mas ela também se sente perdida. Ela só precisa de uma pausa", continuou.

O casal passou por dificuldades recentes, de ciúmes por antigos parceiros ao derrame que a modelo sofreu e o diagnóstico do cantor com uma rara síndrome , ambos em 2022 (e um show no Rock In Rio que quase foi cancelado, deixando os fãs com grandes expectativas).