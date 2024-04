Casimiro e Neymar Jr. - Reprodução/Instagram

Casimiro e Neymar Jr.Reprodução/Instagram

Publicado 01/04/2024 16:01

Rio - O youtuber e influenciador digital Casimiro - fundador da Cazé TV - foi criticado ao transmitir o jogo da final de Santos X Palmeiras, no domingo (31), e exaltar Neymar, que estava no estádio Vila Belmiro. Uma internauta do X, antigo Twitter, fez uma postagem pedindo para ele parar, e lembrou que a família do jogador ajudou a financiar a redução da pena por estupro de Daniel Alves ao pagar 150 mil euros (cerca de R$ 900 mil).

fotogaleria

"Eu imploro, IMPLORO pro Casimiro e pra TV Cazé - que eu sempre elogiei - pra que eles parem de separar o autor da obra e parem de enaltecer Neymar na televisão deles. Ele ajudou no processo de um estuprador. Chega, já deu. Limites.", escreveu o perfil Pagodinha Zeca na rede social. Por conta da repercussão, a publicação teve mais de 4,6 milhõres de visualizações.

"Isso não só é muito chato, como da a sensação que o trabalho que eles fazem ali na transmissão deles não é pra mulher se sentir inclusa como espectadora. É muito, muito chato.", escreveu.

Casimiro leu a crítica em seu canal durante a transmissão e muita gente atacou a internauta. "Tô vendo que o Cazé falou sobre o tweet na Live dele. Queria deixar claro algo, não espero posicionamento sobre acusação. Meu tweet NÃO é sobre isso. É sobre como homens fazem coisas e continuam sendo exaltados porque são relevantes midiaticamente e como isso banaliza o que fazem", continuou.

Eu imploro, IMPLORO pro Casimiro e pra TV Cazé - que eu sempre elogiei - pra que eles parem de separar o autor da obra e parem de enaltecer Neymar na televisão deles. Ele ajudou no processo de um estuprador. Chega, já deu. Limites. — Zeca Pagodinha (@PagodinhaZeca) March 31, 2024

'Eu errei', diz Casimiro

Casimiro rebateu inicialmente a crítica sem se desculpar. "É muito grave, de verdade. Esse comentário no post falando ‘não liga para estupro’. Como assim? Isso é horrível, que associação é essa que você está fazendo? Vê lá, está no Twitter", disse.



Nesta segunda-feira (1), o youtuber reconheceu a gravidade do assunto e se desculpou sobre o ocorrido. "O assunto ganhou força por aqui e de uma thread respeitosa escalou para alguns ataques a mim e a minha família. Isso me deixou bem mal e fez com que, ao chegar em casa e abrir minha live, falasse sobre o post com raiva e de forma mal-educada, misturando assuntos e deixando o real e importante tema do texto de lado, gerando uma enxurrada de respostas inaceitáveis ao post original", disse ele.

"Eu peço sinceras desculpas à menina que teve a noite estragada por isso. Acabei apenas respondendo às ofensas ligadas ao post e não ao post em si, que foi um comentário justo sobre o nosso trabalho. Eu errei e causei isso, quando poderia apenas absorver a crítica que veio de uma forma educada e tem sentido. Tenho errado pra caralh* ultimamente, mas vou corrigir isso”,concluiu.

Ontem, após a transmissão, eu abri as notificações do Twitter e vi uma thread de uma menina falando sobre a CazéTV. O assunto ganhou força por aqui e de uma thread respeitosa escalou para alguns ataques a mim e a minha família. Isso me deixou bem mal e fez com que, ao chegar em… — caze (@Casimiro) April 1, 2024

Nesta segunda-feira (1), o perfil de Pagodinha Zeca voltou a falar sobre o tema. "Quanta coisa em menos de um dia, né, a thread escalonou pra um lugar bastante tenso. Ontem recebi tanto ataques absurdos quanto bastante gente vindo à minha defesa e queria agradecer quem veio ver se eu tava bem e quem me defendeu na situação. Obrigada mesmo", disse.

Ela também comentou que recebeu uma mensagem privada de Cazé após a polêmica. "Vi que o Casimiro fez uma postagem me pedindo desculpas. Ele também veio falar comigo no individual se desculpar já ontem mesmo, depois da live durante a madrugada. Me pediu desculpas, assumiu que errou e também disse que essa situação vai gerar movimentação", completou.

O perfil reforçou ainda que a postagem de hoje foi espontânea. "Eu tô vindo dizer que o Casimiro veio falar comigo por uma decisão minha e não pra tentar passar pano pra ele, e sim porque acho que o que foi falado foi importante. Ele mencionou que já tava reunindo a equipe pra falarem sobre e também vai rever isso pessoalmente".

Na rede social, ela destaca que conteúdo midiático relacionado a futebol precisa começar a pensar no que pode ser feito em relação a essa massa de linchamento e ataque quando alguém público que eles gostam é questionado.

"E acredito genuinamente no interesse do Casimiro em construir um trabalho responsável. Que do erro venha a possibilidade de construir um diálogo e pensar em ações sobre o que foi levantado. E tá tudo certo. Eu tô bem e espero que ele e a Ana Beatriz também estejam e fiquem", concluiu.