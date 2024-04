Anderson Leonardo - Foto reprodução internet

Anderson Leonardo Foto reprodução internet

Publicado 01/04/2024 13:15 | Atualizado 01/04/2024 13:42

Rio - Internado em um hospital no Rio, Anderson Leonardo, 51 anos, está acordado e apresenta melhora clínica e laboratoria. As informações constam no boletim médico do vocalista do Molejo, enviado pela assessoria de imprensa do artista, ao DIA, na tarde desta segunda-feira.

fotogaleria

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira segue em tratamento de quadro infeccioso com antibióticos venosos, apresentando melhora clínica e laboratorial. O paciente está acordado, respirando em ar ambiente e alimentando-se por via oral", informa o boletim assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade de saúde.

Anderson Leonardo foi diagnosticado com um câncer na região da virilha em outubro de 2022. Cinco meses após celebrar a cura, ele precisou retomar o tratamento no ano passado. O artista, que havia recebido alta no último dia 19, voltou a ser internado em estado grave no último domingo (24). Na última quinta-feira, ele voltou a se alimentar.