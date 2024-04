Fábio Porchat e Sandy na pré-estreia de Evidências do Amor - Van Campos/Agnews

Publicado 01/04/2024 22:15 | Atualizado 02/04/2024 07:03

A pré-estreia do filme 'Evidências do Amor', uma comédia dirigida por Pedro Antônio, aconteceu na noite desta segunda (1º) no cinema do Shopping Eldorado em São Paulo.

"Em uma noite qualquer, Marco e Laura se conhecem em um karaokê e cantam juntos a música Evidências. Desde então, eles se apaixonaram e formaram um casal que parecia perfeito, até o momento do “sim”. Sem entender o que aconteceu, agora, toda vez que essa música toca, Marco viaja em suas lembranças com Laura para encarar as Evidências Do Amor", informa a sinopse do filme.

O longa traz Fábio Porchat e Sandy Leah como os protagonistas Marco e Laura, respectivamente. Confira o trailer abaixo.