Karol Conká revela que participaria novamente do BBB, em entrevista para Preta Gil - Reprodução / Instagram

Publicado 01/04/2024 21:18 | Atualizado 01/04/2024 21:22

Rio - Karol Conká, de 38 anos, falou nesta segunda-feira (1), durante um bate-papo com Preta Gil, no "TVZ", que participaria novamente do "Big Brother Brasil", apesar das polêmicas na época. A cantora, que fez parte do elenco do reality em 2021, disse que não se identifica com nenhum participante desta nova edição.

"Voltaria! A casa é louca, mas eu sou mais que a casa", brincou. "Você pode passar anos estudando o BBB, vai entrar e vai dar uma tombadinha, porque a casa, as energias e as pessoas te deixam meio, né...", completou Karol.



A artista ainda comentou que voltaria apenas quando estivesse com 50. "Mais madura, com novos erros, porque esse povo acha que a gente é perfeito e não vai errar... Vai errar! Vou errar, inclusive, continuo errando na minha vida, incluindo você que está me julgando. Mas o importante é não repetir os mesmos erros".

Na época, Karol foi eliminada do "BBB 21" com 99,17% dos votos, sendo o maior índice de rejeição da história do programa até hoje.