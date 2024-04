Luísa Sonza - Reprodução / Instagram

Luísa Sonza Reprodução / Instagram

Publicado 01/04/2024 19:12 | Atualizado 01/04/2024 19:26

Rio - Luísa Sonza, de 25 anos, compartilhou novas fotos no Instagram, nesta segunda-feira (1). Na legenda da publicação, a cantora fez uma referência a música que deu fama ao ex-namorado Chico Moedas, por quem ela foi traída.

"Canceriana nata", escreveu a cantora.



Após o fim do relacionamento, viralizou uma sequência de imagens de Chico nas redes sociais, ao som da música "Aquariano Nato", funk de MC Saci, que fala sobre um homem mulherengo e traidor. No vídeo, o youtuber aparece dançando, fumando e dando entrevistas.



Em setembro do ano passado, Luísa leu uma carta aberta no "Mais Você", programa da TV Globo, anunciando o término com Chico e expondo a traição em rede nacional. Os dois se conheceram pelas redes sociais e tornaram o namoro público em julho. A cantora chegou a escrever uma música com o nome do jovem, que foi a queridinha do público.