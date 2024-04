MC Guimê fala sobre dívida na Justiça - Reprodução / Instagram

Publicado 01/04/2024 17:02 | Atualizado 01/04/2024 17:06

MC Guimê se pronunciou nesta segunda-feira (1), através do Stories no Instagram, sobre a dívida que tem na Justiça. O cantor rebateu algumas críticas de internautas e deu mais detalhes sobre o processo.

O cantor, que foi casado com Lexa, falou sobre a dívida estimada em R$ 3 milhões que adquiriu ao comprar um imóvel de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo. Assim que o relacionamento chegou ao fim, o ex-casal entrou na Justiça para definir o destino da dívida."Já causou muito desgaste essas fitas. Vamos viver o agora, o passado já aconteceu. Vamos viver o hoje, a vida está acontecendo", pediu o funkeiro."Que deixei dívida para não sei quem, que fulano pagou, que ciclano resolveu... Isso não existe. É um processo judicial e o juiz determinou que tais pessoas estivessem envolvidas. Não fui eu que cheguei e comprei um boné, um carro, uma moto e falei 'segura a responsa, bebê'", rebateu o cantor."Pô, estamos em 2024. Para, respira e acalma aí, certo? Vamos parar de destilar ódio nas redes sociais dos amiguinhos", finalizou.

Recentemente, Guimê assumiu um novo relacionamento com a empresária Fernanda Stroschein. No Carnaval deste ano, o casal já havia sido flagrado aos beijos, em um evento no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo.