MC Guimê compartilha foto Fernanda Stroschein, seu suposto affair - Reprodução / Instagram

Publicado 30/03/2024 13:11 | Atualizado 30/03/2024 13:37

Rio - MC Guimê, de 31 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram, neste sábado (30), ao publicar um clique pela primeira vez com o seu suposto affair, a empresária Fernanda Stroschein.

fotogaleria

Na última quinta-feira (30), o artista falou em entrevista no podcast "Inteligência Ltda", sobre seu status de relacionamento desde o fim do casamento com Lexa, mas negou que estivesse namorando. "Meu coração está [ocupado], tá rolando. Não estamos namorando, estamos nos conhecendo, numa fase bem gostosinha. Estamos bem".No Carnaval deste ano, o casal já havia sido flagrado aos beijos , em um evento no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo.Guimê se casou com Lexa em 2018, onde tiveram uma relação conturbada, com muitas idas e vindas. Eles se separaram em 2022, mas reataram dois meses depois, antes do cantor entrar no "BBB 23". O ponto final veio em setembro de 2023, após muitas polêmicas. Atualmente, a cantora está noiva do ator Ricardo Vianna.