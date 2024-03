Anitta - Reprodução / Instagram

Anitta Reprodução / Instagram

Publicado 30/03/2024 12:33 | Atualizado 30/03/2024 16:37

Rio - Anitta está completando 31 anos de vida neste sábado (30), e recebeu homenagens de famosos nas redes sociais. A cantora está comemorando desde terça-feira (26), com diversas festas na presença da família e amigos em Miami, nos Estados Unidos. Confira as homenagens!

A cantora Lexa fez um vídeo para a amiga com momentos especiais das duas. "Hoje é aniversário da minha amiga que eu tanto amo, Anitta. E eu amo tantas coisas nela… sua energia, sua alegria, sua família, sua amizade (sim, ela é amiga real). Anitta é minha parceira perfeita de viagem, minha amiga/irmã. E quando dormimos juntas e acordamos ouvindo mantras e músicas que acalmam, rimos de memes na internet juntas.. tudo é especial com ela! Que você seja muito feliz, que Deus com seu imenso amor te abençoe ainda mais e muita saúde pra seguir no caminho fantástico que você vem trilhando! Te amo de todo o meu coração", escreveu na legenda do post.



Angélia parabenizou a cantora. "Hoje é dia todo dela, Anitta! Viva você, sua força e determinação! Luz e muita saúde!". Luciano Huck também não deixou a data passar despercebida. "Parabéns amada amiga e parceira de boas ideias. Tudo de melhor sempre. Estamos juntos nessa e na próxima".



"Feliz aniversário minha parceira", publicou Ronaldinho Gaúnho. "Feliz aniversário minha miss bumbum. Te amo muito, que seu novo ciclo seja de saúde, sucesso e muita proteção. Te amo, te amo e te amo", disse Pabllo Vittar.



Juliette demonstrou todo seu amor pela artista. "Hoje é dia dessa menina que impressiona com sua sede pela vida, sua inteligência, gratidão e cada pequena felicidade, sua coragem de buscar o sentido de tudo… te amo".