Rio - Lexa, de 29 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (29) para revelar que pretende se mudar para o exterior. Durante uma interação com seus fãs e seguidores, a cantora compartilhou seus planos de deixar o Brasil ainda este ano.

"Tenho uma novidade para vocês: este ano eu vou morar fora do Brasil por um tempinho", anunciou Lexa, mencionando que está afastada das redes sociais, mas planeja voltar a interagir com seus seguidores em breve.

Apesar de adiantar que a mudança será temporária, Lexa não revelou mais detalhes sobre o destino ou a data da viagem. Essa notícia chega um mês após a cantora anunciar seu noivado com o ator Ricardo Vianna, de 31 anos, com quem mantém um relacionamento há quatro meses.

Ricardo Vianna surpreendeu Lexa ao pedi-la em casamento durante uma viagem do casal à Noruega, na Europa. As fotos compartilhadas pelo ator nas redes sociais mostram o momento em que ele se ajoelhou diante de uma aurora boreal para fazer o pedido.

O relacionamento entre Lexa e Ricardo começou após o término conturbado da cantora com MC Guimê, marcando uma nova fase na vida amorosa da artista.

MC Guimê e Lexa iniciaram seu relacionamento no final de 2015. Em maio de 2018, eles oficializaram a união em uma cerimônia na cidade de São Paulo. Em 22 de outubro de 2022, o casal anunciou publicamente o fim de seu casamento, após sete anos juntos. No entanto, reconciliou-se dois meses depois.



Em setembro de 2023, Lexa novamente anunciou o término de seu casamento com MC Guimê. A partir de outubro de 2023, a cantora iniciou o atual relacionamento.