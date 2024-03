Arlindinho cumpre promessa e fica 40 dias sem consumir bebidas alcoólicas - Reprodução / Instagram

Publicado 30/03/2024 16:17 | Atualizado 30/03/2024 16:28

Rio - Arlindinho, de 32 anos, contou aos seus fãs neste sábado (30), que conseguiu cumprir a promessa de fazer 40 dias sem consumir bebidas alcoólicas. Através de um vídeo publicado no Instagram, o filho de Arlindo Cruz disse estar orgulhoso, pois conseguiu ficar sem tomar o que ele mais gostava. O sambista declarou que agora irá seguir a vida com mais consciência e sem beber nos shows.

"Você faz promessa também? A fé tem me ajudado e muito. Cortei o que eu mais gostava que era o álcool e estou orgulhoso de mim. Agora é seguir consciente e sem bebida no trabalho!", escreveu ele na legenda da publicação."Fiquei sem beber álcool, que era algo que eu sempre gostei muito, e eu fazia, até mais do que devia. Isso serviu de aprendizado. Muita coisa boa aconteceu nos 40 dias. Deus me abençoou, Oxalá me trouxe muita vitória e alguns ensinamentos também, como não beber mais álcool. Agora, nem antes nem durante os shows eu vou beber álcool. Me conectou com Arlindinho, lá da antiga, que nem bebia ainda, aquele garoto que estava começando a carreira. Me conectou com uma fase muito bacana da minha vida", disse o músico no vídeo."Aprendi muito nesses 40 dias sem álcool. Às vezes bebia uma cervejinha no show, mas era sempre cerveja zero. E estou muito feliz com tudo que eu consegui. Estou muito feliz com esses 40 dias sem beber. Foi fácil, foi tranquilo. Me mantive forte, me mantive concentrado. Teve gente que falou que eu não ia conseguir, mas estou aqui. Vivi isso. E agora, muito mais regrado para a bebida", finalizou.