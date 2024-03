Wesley Safadão planeja reduzir 80% dos shows este ano após crises de ansiedade - Reprodução / Instagram

Wesley Safadão planeja reduzir 80% dos shows este ano após crises de ansiedadeReprodução / Instagram

Publicado 30/03/2024 11:22 | Atualizado 30/03/2024 13:04

Rio - Wesley Safadão, de 35 anos, surpreendeu os fãs neste sábado (30), através do Stories no Instagram, ao falar sobre a redução de shows planejada para 2024. O cantor pretende diminuir sua agenda de 250 shows para somente 50 no ano.

fotogaleria

"Em 2024, vou reduzir a quantidade de shows. Sair de uma média de 250 shows por ano para uns 50 shows no ano. É o que eu quero fazer. É um ano que quero lançar muita coisa nova", explicou o artista.



"Comecei a cantar em 2001. Em 22 anos, é a primeira vez que não faço show no feriado de Semana Santa. Por incrível que pareça. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de poder descansar, com minha família. A pegada sempre foi muito forte, mas 2024 eu quero diminuir a quantidade de shows e lançar muita coisa", finalizou. "Em 2024, vou reduzir a quantidade de shows. Sair de uma média de 250 shows por ano para uns 50 shows no ano. É o que eu quero fazer. É um ano que quero lançar muita coisa nova", explicou o artista."Comecei a cantar em 2001. Em 22 anos, é a primeira vez que não faço show no feriado de Semana Santa. Por incrível que pareça. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de poder descansar, com minha família. A pegada sempre foi muito forte, mas 2024 eu quero diminuir a quantidade de shows e lançar muita coisa", finalizou.