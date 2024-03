Cleo e Gloria Pires - Reprodução do Instagram

Cleo e Gloria Pires Reprodução do Instagram

Publicado 30/03/2024 13:44

Rio - Cleo e a mãe, Gloria Pires, deram um show de disposição, neste sábado, e decidiram treinar juntinhas. As duas apareceram na maior animação em um vídeo publicado pelo marido de Cleo, Leandro D'Lucca, no Instagram. Nas imagens, as atrizes aparecem dançando e dando boas risadas antes de se exercitarem."Essa manhã está demais, hein?", afirmou ele.

Gloria também mostrou momentos do treino com o genro e a filha no Instagram e escolheu para a música "A Grande Família", de Dudu Nobre, para a trilha sonora da postagem. "Aquele treino em família, para aquecer o coração", escreveu a atriz, que interpretou Irene em "Terra e Paixão", na legenda. Cleo comentou: "Foi tudo. Quero sempre".