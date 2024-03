Giovana Cordeiro posa de biquíni e recebe elogios - Reprodução do Instagram

Publicado 30/03/2024 09:19

Rio - Giovana Cordeiro, de 27 anos, compartilhou uma série de cliques de biquíni no Instagram, nesta sexta-feira, e arrancou suspiros dos internautas. Nas imagens, a atriz, que deu vida à Luna em "Fuzuê", aparece aproveitando o dia ensolarado, em um quiosque na praia, e exibe o corpão em forma.

Na legenda das fotos, ela publicou um emoji de coração. Nos comentários, Giovana ganhou muitos elogios. "Deusa", afirmou um internauta. "Que perfição de mulher", disse outro. "Corpão lindo meu bem", opinou uma terceira pessoa.

Recentemente, a atriz adotou uma nova tonalidade nos fios e mostrou o resultados para os fãs. "Sim, estou ruiva", comentou ela. A artista ainda deu mais detalhes sobre a transformação. "Depois de me despedir de uma personagem, eu sempre quero ver uma mudança no espelho! Para isso, contei com uma marca que já faz parte da minha história e que esteve ao meu lado durante muitas mudanças. Dessa vez eu resolvi descolorir e tonalizar para realçar e traduzir tudo que mudou aqui dentro. O cabelo, claro, tem que acompanhar esse novo momento", afirmou.