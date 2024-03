Giovana Cordeiro muda o visual - Reprodução do Instagram

Publicado 14/03/2024 08:24

Rio - Giovana Cordeiro está com o visual novo após o fim de "Fuzuê", da TV Globo! A atriz, que interpretou Luna no folhetim, adotou uma nova tonalidade nos fios e mostrou o resultados para os fãs. "Sim, estou ruiva", comentou ela em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira.

Na mesma rede social, ela falou sobre a transformação. "Depois de me despedir de uma personagem, eu sempre quero ver uma mudança no espelho! Para isso, contei com uma marca que já faz parte da minha história e que esteve ao meu lado durante muitas mudanças. Dessa vez eu resolvi descolorir e tonalizar para realçar e traduzir tudo que mudou aqui dentro. O cabelo, claro, tem que acompanhar esse novo momento", afirmou.

Giovana recebeu elogios nos comentários. "Te amo, está deusa", afirmou Marina Ruy Barbosa. "Linda demais", disse Talita Yonan. "Ficou escandalosamente linda. Cor perfeita, que super combinou com você. Eu amei", opinou um internauta. "Conseguiu ficar ainda mais gata", declarou uma terceira pessoa.