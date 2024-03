Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Luísa SonzaReprodução/Instagram

Publicado 30/03/2024 17:58 | Atualizado 30/03/2024 18:13

Rio - Luísa Sonza encantou os fãs neste sábado (30) ao compartilhar um álbum de fotos onde mostrou momentos especiais que teve ao lado do namorado, Luís Ribeirinho . Nas imagens, a cantora e o médico foram vistos desfrutando a cidade de Munique, na Alemanha. Eles até pedalaram juntos em bicicletas.

fotogaleria

"Feliz, feliz, feliz", ela escreveu na legenda da publicação. Luís Ribeirinho, que já é formado em medicina, está realizando sua residência em cirurgia plástica na cidade alemã. O casal assumiu publicamente o relacionamento durante um show realizado por Luísa em São Paulo.

Luís Ribeirinho tem 29 anos e nasceu em Portugal. Além da trajetória na medicina, ele também tem experiência como modelo, tendo sido agenciado pela mesma empresa que representou Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby.

Apesar de sua presença artística, ele mantém uma conta privada no Instagram, onde compartilha sua jornada com cerca de 14 mil seguidores. Luísa Sonsa tem 25 anos e ganhou destaque ao criar um canal no YouTube, onde compartilhava vídeos fazendo covers de músicas de diversos artistas.

Entre julho e setembro de 2023, a cantora teve um relacionamento com o influenciador digital Francisco Veiga. Inspirada na relação, ela escreveu a canção "Chico" para o seu álbum mais recente, "Escândalo Íntimo". O relacionamento teve fim após uma traição por parte dele.