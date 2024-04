Rico Melquiades - Reprodução / Instagram

Publicado 01/04/2024 18:13 | Atualizado 01/04/2024 18:42

Rio - Rico Melquiades, de 30 anos, compartilhou nesta segunda-feira (1), com seus seguidores do Instagram, algumas fotos do resultado da sua lipoaspiração, feita há oito dias, em 24 de março. O influenciador tirou a gordura da barriga e injetou no peitoral.