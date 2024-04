Gretchen - Reprodução/Instagram

GretchenReprodução/Instagram

Publicado 01/04/2024 15:46 | Atualizado 01/04/2024 15:56

Rio - A ex-participante do "BBB 24", Fernanda Bande, está enfrentando críticas nas redes sociais por sua conduta durante a entrevista no programa "Mais Você" nesta segunda-feira (1º). Internautas argumentam que ela agiu de forma desrespeitosa e com deboche em relação à apresentadora Ana Maria Braga.

Gretchen foi uma das pessoas que direcionou críticas à Fernanda, nas redes sociais. "Vou ser direta em relação à Fernanda. Mal-educada, grossa e presunçosa. Ana Maria é uma apresentadora e merece no mínimo respeito. A Ana é incrível", disse ela.

"Não inventem nem coloquem palavras na minha boca. Fernanda é arrogante. Não tem filtro. E esse tipo de gente não tem futuro com patrocinadores", acrescentou. Por fim, a dançarina deixou claro que não se importa com quem não concorda com ela.



"Minha opinião é minha e ninguém tem o direito de questionar. Cada um tem sua visão. Me respeita que eu te respeito. Do contrário, bloqueio", concluiu.