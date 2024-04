Fernanda - Reprodução/Globo

Publicado 01/04/2024 11:42 | Atualizado 01/04/2024 11:44

Rio - Fernanda, que foi a 15ª eliminada do "BBB 24" , participou de um café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" nesta segunda-feira (1°). Durante a conversa com a apresentadora, ela refletiu sobre momentos marcantes do reality e os motivos que a levaram a se inscrever no programa.

Ana Maria questionou Fernanda sobre sua motivação para participar do BBB. A ex-participante explicou: "Eu estava buscando meus objetivos, buscando um novo começo. Eu não estava feliz na situação em que me encontrava e precisava de um impacto. Não fui para me descobrir, fui para alcançar...".

A apresentadora interrompeu, perguntando se o objetivo era ganhar os R$ 3 milhões. Fernanda esclareceu: "Sim, esse era o objetivo. Eu fui em busca de reiniciar minha vida".



Um dos momentos mais lembrados da trajetória de Fernanda no programa foi a discussão que teve com Alane na academia, originando o bordão "Chora, bonequinha". Ana Maria quis saber como surgiu essa frase.



"Eu sempre usei o deboche como estratégia. Nada acontece sem ser planejado, sem ser pensado. Eu coloquei Alane no jogo como uma personagem, como uma bonequinha que fazia drama, se fazia de vítima, mesmo sabendo que não era assim. Essa frase não é algo que eu costumo dizer, simplesmente saiu. Eu percebi que ela estava prestes a chorar e disse: 'Chora'. E a partir daí, a situação se descontrolou", relembrou Fernanda sobre o episódio.

A confeiteira também compartilhou qual era sua estratégia para vencer o "BBB 24" - ganhar as provas do reality. Ela também revelou a tática que usou para tentar alcançar esse objetivo.



Durante a conversa, Ana Maria mencionou que em determinado momento do jogo, parecia que Fernanda havia desistido de vencer o programa. A ex-participante esclareceu que não foi bem isso que aconteceu.



"Eu tinha uma abordagem diferente em relação ao jogo. Mas quem está lá dentro consegue perceber como cada pessoa opera para alcançar seu objetivo. Tem pessoas que adotam mais uma postura de atuação... (...) Minha preocupação principal era entender como ganhar as provas. Eu sabia que precisava ter homens ao meu lado, uma força masculina", argumentou.



Ela também mencionou Pitel como uma exceção à sua estratégia: "A Pitel foi uma surpresa na minha trajetória", concluiu.