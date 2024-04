Tadeu Schmidt e Fernanda - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/04/2024 07:37 | Atualizado 01/04/2024 10:24

Rio - Fim de jogo para Fernanda! A confeiteira foi a 15ª eliminada do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, com 57,09% dos votos, neste domingo. Ela disputou a permanência na casa com Giovanna e Beatriz, que tiveram 37,85% e 5,06% da média dos votos, respectivamente.

No discurso de Fernanda, Tadeu Schmidt relembrou a trajetória da modelo no reality e citou nomes de filmes clássicos, já que a sister fazia referências a muitos longas no programa. "O BBB é um jogo onde os fracos não têm vez. É coisa de gente grande. Se é para correr ou morrer, corra. Não fica à espera de um milagre, porque ele não vem. Mesmo se nada der certo, tem que continuar acreditando, tentando, é questão de honra. Para fazer a travessia desses 100 dias e, na chegada, receber o sabor da vitória, diga: com licença, eu vou à luta", afirmou em um trecho.

"Não sei se vocês perceberam, mas esse é menos um discurso e mais um réquiem para um sonho. A despedida de alguém muito especial. Ela é o cara. Viveu momentos importantíssimos nessa casa. Os incríveis e também os imperdoáveis. Uma linda mulher, uma mente brilhante. O coração valente à procura da felicidade. Vai ver que a vida é bela, principalmente para quem vê o lado bom da vida. É que a vida é como uma caixa de chocolates: a gente nunca sabe o que vai encontrar. Que a força esteja com você, Nanda", concluiu.

Antes de deixar a casa mais vigiada, Fernanda se declarou para a amiga Pitel. "Eu te amo!", disse. Ela também se despediu dos outros colegas de confinamento e até dos rivais. O look escolhido pela confeiteira para deixar a casa surpreendeu os internautas. É que ela estava de chinelos e segurando um par o tênis nas mãos. No estúdio, ela foi recebida pelo apresentador Tadeu Schmidt.