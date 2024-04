Alane, Beatriz e Pitel formam o 16º paredão do ’BBB 24’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/04/2024 08:17

Rio - Depois da eliminação de Fernanda e da prova do líder , o 16º paredão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo. Alane, Beatriz e Giovanna Pitel estão na berlinda e disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. O voto é para sair.

A formação do paredão aconteceu da seguinte maneira: o trio que ficou com o pior tempo na prova do líder enfrentou o 'baú de consequências'. Com isso, Alane, Beatriz e Isabelle precisavam escolher, cada uma, um livro que estava dentro dele. A manauara ganhou uma imunidade, a vendedora do Brás seguiu no jogo, já a dançarina foi emparedada.

Em seguida, a líder Giovanna indicou Beatriz ao paredão e justificou: "Jogamos em lados opostos". Pitel foi a mais votada da casa no confessionário, com cinco votos, e também está na berlinda. Uma das sisters deixa a disputa pelo prêmio milionário nesta terça-feira.