Davi e MatteusReprodução/Globo

Publicado 31/03/2024 16:01

Rio - Davi e Matteus tiveram uma conversa neste domingo (31) após terem discutido no dia anterior, quando o gaúcho disse que o baiano foi "desrespeitoso". Os dois se reuniram na área externa para explicarem seus pontos de vista

A discussão entre os brothers aconteceu logo depois de Matteus alertar Davi sobre uma atitude. O gaúcho acredita que o baiano desrespeitou as aliadas após chegar ao quarto "falando alto" enquanto elas estavam orando.

"Eu pontuei que, no meu ver, em alguns assuntos, tu não dá o braço a torcer. Eu tenho a minha opinião, sei que tu tem a tua, isso é normal. Esse é o meu ponto de vista, não é querer apontar que tu é o 'certão' em tudo. Eu não gosto de ficar de rusga com ninguém, só que dependendo da situação, eu prefiro viver isso da melhor forma possível. E às vezes tu não dá o braço a torcer em determinadas coisas. Pode ter soado de uma maneira pesada, mas não é no sentido literal. Tu levou pra um tom que eu não queria chegar, entendeu?", começou Matteus.

Matteus se desculpou pela discussão anterior, mencionando que, em sua visão, Davi não estava disposto a ceder em certos assuntos. O motorista de aplicativo ressaltou que trouxe seus argumentos porque se sentiu ofendido ao ser chamado de "desrespeitoso".

"Eu respeito todo mundo aqui dentro. Estou falando da palavra que você vem utilizando. Não estou falando do momento, estou falando da palavra. Você tá falando comigo toda hora 'desrespeitoso'. Aqui a palavra conta muito. Eu fui julgado por um 'psiu'", argumentou Davi.

O gaúcho enfatizou que não quis transformar a situação em um motivo para votação ou prejudicar Davi no jogo. Ele também afirmou que vai se policiar mais no uso de certas palavras. Ambos concordaram em resolver os desentendimentos de forma amigável.

O baiano também esclareceu que sua proximidade com Isabelle não significa afastamento dos demais participantes e que é normal ter conversas específicas com alguns colegas de confinamento. A conversa terminou com Matteus reforçando que a intenção era apenas resolver o mal-entendido.