Publicado 30/03/2024 21:24 | Atualizado 30/03/2024 21:28

Rio - Davi chamou MC Bin Laden para uma conversa no Quarto Fada, acompanhado por Isabelle, após os dois quase se agredirem no " BBB 24 ". Após pedir desculpas, o baiano tentou alertar o artista sobre atitudes de Fernanda e destacou a importância de não permitirem que situações semelhantes se repitam.

"Se a gente for discutir, isso faz parte do jogo, mas que a gente não possa chegar mais a esse nível, porque pode ser prejudicial pra mim e você. Isso não vai se repetir, da minha parte", disse Davi. MC Bin Laden também mostrou estar arrependido, mas destacou que não está acostumado a falar mal de alguém.

A conversa continuou com Davi questionando uma situação envolvendo Fernanda e MC Bin Laden após a eliminação de Leidy. "Não sei se você está ciente que a Fernanda me chamou pra conversar. Vocês são aliados. No dia do Sincerão, eu gritei: 'Você, Bin Laden, traiu a Fernanda e a Pitel'. Ela [Fernanda] falou [para mim]: 'O Brasil viu tudo e vai julgar ele'. Quando eu parei pra analisar, eu falei: 'Ela está lá, dorme com o cara, vejo vocês sempre conversando na maior irmandade, e como a pessoa joga com a outra e espera o julgamento da pessoa?'", falou o motorista de aplicativo.

Bin Laden expressou seu respeito por Davi, encerrando o diálogo de forma amigável. "Eu estou muito cansado. Fica em paz, não precisa chamar a Fernanda. Eu acredito no que você está falando. Até agradeço", concluiu.