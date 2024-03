Giovanna - Reprodução/Globo

Publicado 30/03/2024 15:42 | Atualizado 30/03/2024 15:48

Rio - Giovanna compartilhou com MC Bin Laden sua visão sobre Isabelle e como a participante mudou suas atitudes ao longo do jogo, segundo ela. Para defender o seu ponto de vista, a sister citou que se surpreendeu com a dançarina pular na piscina com os seios a mostra.

"Da Isa eu jamais esperaria, não que isso fez eu me decepcionar com ela ou que eu vejo ela com outros olhos, mas isso é uma atitude que ela não tomaria. Nunca, em nenhuma hipótese. A gente vê a pessoa se perdendo. Hoje ela combinou voto. Desde o começo do jogo ela se recusou", disse Giovanna.

A nutricionista também comentou que não esperava que Isabelle se aproximasse ou tivesse o grupo Fadas como prioridade no jogo. Para Giovanna, isso é um sinal de que a antiga aliada está se perdendo no jogo e adotando estratégias completamente diferentes das que tinha no início da temporada.

"Acho que ela fica fazendo as coisas junto com eles para fazer parte do grupo, para ver se é prioridade de alguém, se aproximar mais", concluiu.