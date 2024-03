Vanessa Lopes compartilha primeiras fotos no Instagram depois de desistir do BBB 24 - Reprodução do Instagram

Publicado 30/03/2024 10:44 | Atualizado 30/03/2024 10:47

Rio - Vanessa Lopes, de 22 anos, voltou a usar suas redes sociais e fez a primeira publicação no Instagram, neste sábado, após sua desistência no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, em janeiro . A influenciadora digital compartilhou uma série de fotos na rede social, contou como foram suas últimas semanas e falou sobre seus sentimentos.



"Medo e alívio. Ansiedade. Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo! Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim. Comer muito para procurar prazer e alívio em algo já que tudo é sufocante demais! Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa; medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem; medo do que disse ou do que não disse; medo do que foi real e medo do que foi imaginação; medo de ser 'louca'(doida) e real demais; medo de ser normal e sem graça", iniciou.



"Essas foram minhas últimas semanas de medo, mas também de alívio! Alívio de estar com minha família. Alívio de estar com amigos. Alívio nas atividades físicas. Alívio a cada passo de melhoria no tratamento. Alívio com cada banho, cada abraço, cada música cantada, cada esporte, cada dança, cada respirada ao ar livre. Alívio nas coisas pequenas que nos fazem lembrar que estamos vivos", continuou Vanessa.

"E foi assim que durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso. E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo", concluiu.

Desistência do 'BBB 24' e 'quadro psicótico agudo'

Durante um período de confinamento no 'BBB 24', Vanessa apresentou um comportamento estranho. Ela começou a criar teorias sobre os outros participantes, inclusive de que eles eram atores, e conversar com objetos inanimados, como a estátua de um dragão na academia da casa. As atitudes dela chamaram a atenção dos brothers e internautas. Em janeiro, a influenciadora apertou o botão de desistência e deixou a atração.



Em entrevista ao "Fantástico" da TV Globo, no mês passado, a influenciadora disse que teve um 'quadro psicótico agudo'. "Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que estava acontecendo lá fora no programa, medo que estava acontecendo dentro do programa", afirmou Vanessa. "Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: 'Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não'", completou a artista, que revelou que já havia necessitado de acompanhamento médico em outro momento da vida, mas não com este quadro específico.

Vanessa ainda citou que suas atitudes no "BBB 24" poderiam ter relação com o trabalho. "Com certeza eu acho que tem relação. Medo do julgamento, medo do que as pessoas vão achar da gente, foi o que mais me pegou naquele momento. Tudo que eu já vivenciei com a internet, todas as opiniões e julgamentos que as pessoas tiveram sobre mim, com certeza foram dores minhas que vieram à tona lá dentro, isso eu não tenho dúvida", pontuou.