Vanessa Lopes concede entrevista ao FantásticoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/02/2024 07:51 | Atualizado 19/02/2024 08:47

Rio - Vanessa Lopes, de 22 anos, concedeu uma entrevista exclusiva ao "Fantástico", da TV Globo, exibida na noite deste domingo, após desistir do "BBB 24" no mês passado. Em tratamento psiquiátrico desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil, a influenciadora está passando os dias na beira do mar, afastada das redes sociais e cercada do carinho da família e dos amigos. Ela também voltou a praticar atividade física.

"Eu acho que duas palavras que me definem são alívio e medo. Alívio porque eu tenho uma base familiar e amigos que me apoiam muito e estão me apoiando muito nesse tempo, fazendo atividades físicas, e medo pelo julgamento", relatou. "Às vezes acho que a minha geração é uma geração muito da correria. É uma geração muito do 'ai tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo', mas a gente primeiro para fazer algo, a gente tem que se cuidar", comentou.

Com os mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais, a Vanessa explicou a decisão de deixar o reality show e disse que foi um alívio. "Eu continuo achando que a decisão foi um alívio, eu continuo muito feliz. Obviamente que eu queria viver muito aquela oportunidade, porque é uma oportunidade única, é uma oportunidade que maioria das pessoas deseja. Mas que eu não tava bem para viver aquilo. Então eu prefiro estar em casa, com os cuidados médicos, tomando meus remédios e com a minha família e meus amigos do que realmente estar da forma que eu estava lá", contou Vanessa

Durante um período de confinamento, ela começou a apresentar um comportamento estranho. Ela começou a criar teorias sobre os outros participantes, inclusive de que eles eram atores, e conversar com objetos inanimados, como a estátua de um dragão na academia da casa. As atitudes dela chamaram a atenção dos brothers e internautas.

"Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que estava acontecendo lá fora no programa, medo que estava acontecendo dentro do programa", afirmou Vanessa. "Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: 'Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não'", completou a artista, que revelou que já havia necessitado de acompanhamento médico em outro momento da vida, mas não com este quadro específico.



Vanessa ainda acredita que suas atitudes no "BBB 24" podem ter relação com o trabalho. "Com certeza eu acho que tem relação. Medo do julgamento, medo do que as pessoas vão achar da gente, foi o que mais me pegou naquele momento. Tudo que eu já vivenciei com a internet, todas as opiniões e julgamentos que as pessoas tiveram sobre mim, com certeza foram dores minhas que vieram à tona lá dentro, isso eu não tenho dúvida", pontuou.

'Estava sem saber se a gente era real'

Os pais de Vanessa Alisson Ramalho e Liziane Lopes assumiram que achavam no início que as atitudes de Vanessa no "BBB 24" eram estratégia de jogo. "A gente achava que era muito do jogo e da Vanessa. Ela é uma menina muito criativa. Eu falava: 'ela está inventando as fanfics na cabeça dela e está tentando provar o que é verdade e o que é mentira", afirmou Liziane.

Os pais da influenciadora só se deram conta da real situação após conversarem com a filha, por telefone, após a desistência dela do reality. "Ela falou assim 'pai, olha eu amo meu avô, eu amo vocês', mas assim a palavra era desconexa, entendeu? Aquilo ali era difícil. Desculpa", comentou Alisson. Liziane citou o encontro com a filha no aeroporto como mais impactante. "Ela desabou e aí eu senti que ela realmente assim estava sem saber se a gente era real também, né?", recordou.



