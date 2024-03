Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no paredão do BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no paredão do BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 30/03/2024 07:47 | Atualizado 30/03/2024 07:52

Rio - O "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, acionou o 'modo turbo' e mais um paredão foi formado na noite desta sexta-feira. Beatriz, Fernanda e Giovanna estão na berlinda e disputam a preferência do público. Desta vez, o voto é para eliminar. Uma das sisters deixa o programa neste domingo.

fotogaleria

A formação do paredão aconteceu da seguinte maneira: Dono do colar do anjo, Matteus estava imune e não teve direito de imunizar ninguém. Com isso, a líder Pitel teve que indicar Beatriz ao paredão, já que a sister era sua outra opção do 'Na Mira do Líder'. Fernanda foi a mais votada da casa com cinco votos e garantiu uma vaga na berlinda.

Conforme a dinâmica da semana, a segunda pessoa mais votada deveria indicar um participante ao paredão. Essa pessoa foi Alane, que recebeu quatro votos. A sister indicou Giovanna para a berlinda e justificou: "Só reproduz discursos feitos pelos outros". Não teve Prova Bate e Volta.