Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no paredão do 'BBB 24'Divulgação / TV Globo

Publicado 31/03/2024 15:24 | Atualizado 31/03/2024 17:42

"O DIA", Fernanda é a participante com maior porcentagem de votos para deixar a casa. Rio - O Modo Turbo do "BBB 24" está ativo. Beatriz, Fernanda e Giovanna estão na disputa pela preferência do público para permanecer no programa no Paredão deste domingo (31). De acordo com enquete de, Fernanda é a participante com maior porcentagem de votos para deixar a casa.

Fernanda foi a escolha principal dos internautas, até as 15h deste domingo (31), para ser eliminada, recebendo 59,37% dos votos. Em segundo lugar, Giovanna tem 27,64% da preferência para sair, enquanto Beatriz é a opção de apenas 12,98% dos usuários.

A votação oficial para os paredões e outras disputas ocorre no site do programa. Para votar, os telespectadores têm duas opções através do Gshow, com peso igual de 50% cada: o Voto da Torcida, que permite votar várias vezes após fazer login com uma conta Globo, e o Voto Único, em que o público pode registrar uma vez usando o CPF.



O "BBB 24" vai ao ar logo após o "Fantástico", por volta das 23h10. A transmissão ao vivo está disponível na TV Globo, no Globoplay, através do ícone "agora na TV", e no canal Multishow para assinantes após a exibição na TV aberta.