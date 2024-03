Beatriz se diverte em show do É o Tchan - Reprodução de vídeo

Publicado 31/03/2024 12:15

Rio - Beatriz mostrou toda sua animação em mais uma festa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, neste sábado. A vendedora do Brás se jogou na pista ao som dos maiores sucessos do É o Tchan, que foi a atração da noite, arrasou nas coreografias e até dançou na 'boquinha da garrafa'. A performance da sister viralizou nas redes sociais e chamou a atenção até de Carla Perez, ex-dançarina da banda.

"Arrasou. O Brasil do Brasil pira", afirmou Carla no Instagram Stories. Os usuários do X, antigo Twitter, também falaram sobre a alegria e desenvoltura de Bia na festa. "A alegria da Beatriz não tem comparação", afirmou um internauta. "Representou os fãs do É o tchan", disse outro. "A Beatriz sou eu todinha dançando É o Tchan, sem limites", comentou uma terceira pessoa.

Além de Bia, Cumpade Washington, Beto Jamaica, Jacaré, Sheila Mello e Sheila Carvalho animaram os brothers da casa mais vigiada do Brasil ao som de muito axé.

EU SERIA MUITO A BEATRIZ DO BRÁS NO SHOW DO É O TCHAN KKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/ANISWdAcV6 — (@krispirona) March 31, 2024 Confira:

Se eu e É o Tchan estivéssemos juntos no BBB, estaria sendo mais julgado aqui fora do que a Beatriz em toda festa. #BBB24

pic.twitter.com/1Rgqg7DvaG — FELIPE (@felipemabrantes) March 31, 2024

A Beatriz jogando a bunda na cara da Scheila Carvalho KKKKKKKKKKK #BBB24



pic.twitter.com/WGdRBtRAtE — CHOQUEI (@choquei) March 31, 2024

Eu igualzinho Beatriz e Isabelle quando vejo É O Tchan! pic.twitter.com/caH8ZzCPH2 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 31, 2024

A alegria da Beatriz não tem comparação não kkkkk #BBB24 É o tchan pic.twitter.com/aIKk8qbQ7V — Eliz (@ElizMorenoAUT) March 31, 2024

