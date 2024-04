Isabelle - Reprodução/Globo

Publicado 31/03/2024 21:47 | Atualizado 31/03/2024 22:08

Rio - Isabelle conversou com Bia, Alane e Matteus neste domingo (31) sobre a questão da combinação de votos no jogo . O gaúcho expressou a ideia de que o grupo precisa se proteger, especialmente agora, na reta final do programa.

Ele também aconselhou Isabelle a comunicar quando não se sentir confortável em votar em alguém, para que assim possam avaliar outras opções. A sister se manteve firme ao dizer que para ela é importante ter argumentos sólidos ao votar em alguém e que não se sente bem em combinar um alvo.

Ela destacou a importância de poder expressar sua opinião e não se sentir obrigada a seguir o consenso do grupo. "Para mim, às vezes, 'vamos votar no fulano', vocês votam juntos há muito tempo e, para mim, é um pouco delicado seguir o argumento do outro, porque eu preciso ter argumentos, precisa ser flexível para mim, como aquela opção que a gente já tinha conversado aqui da Giovanna. Para mim, aquilo foi tão pesado, a possibilidade daquilo acontecer, por não ter argumento naquele momento, que não consegui expressar. (...) Era uma opção de voto indigesta e inflexível. Assim como na minha percepção algumas conversas 'temos que ir no fulano'. E se não concorda? A maioria concorda, mas e uma pessoa que não concorda? Vai ter que seguir o fluxo?", disse ela.

"Estou tendo até atitudes aqui que não me reconheço. Eu não deveria pensar no que as pessoas vão pensar. Eu tenho que fazer o que eu quero fazer. Eu estou nos últimos dias de viver isso aqui", concluiu ela.