Louis Tomlinson, ex-integrante do One Direction, desembarca em São Paulo

Rio - Louis Tomlinson, ex- integrante da banda One Direction, está em solo brasileiro. O artista desembarcou no no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, e causou alvoroço entre os fãs.

Na ocasião, o cantor britânico usava um casaco com capuz e óculos escuros. Simpático, ele acenou para os fãs, que o aguardavam no saguão do local. Os admiradores de Louis também cercaram o carro dele na saída do aeroporto na tentativa de falar com o músico.

O ex-integrante do One Direction se apresenta em maio no Brasil. O astro faz o show da turnê "Faith in the Future" no dia 8 de maio, no Rio Arena, no Rio de Janeiro; no dia 11, em São Paulo, no Allianz Parque, e no dia 12 em Curitiba, na LIGGA Arena (CAP).

