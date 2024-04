Rodrigo Mussi - Divulgação/Rede Globo

Publicado 01/04/2024 09:09

Rio - Rodrigo Mussi, de 38 anos, fez uma reflexão neste domingo (31) sobre um momento marcante em sua vida. Em 2022, o ex-BBB sofreu um grave acidente de carro. Foram três cirurgias, um total de 29 dias na UTI e meses de intenso processo de recuperação.

"Faz dois anos do meu renascimento, aquele momento que poderia ter sido uma tragédia, mas aprendi a maior lição da minha vida. Que o sucesso na verdade é quão alto conseguimos saltar quando estamos no fundo do poço. A força vence o medo, feliz aniversário para mim. Feliz Vida", escreveu nas redes sociais.

O acidente ocorreu em 31 de março de 2022, após assistir a um jogo entre São Paulo e Palmeiras, pelo campeonato estadual. Na ocasião, Rodrigo estava sem documentos, tendo apenas o celular consigo. Isso fez com que chegasse ao hospital sem identificação, o que gerou muita angústia para sua família, que ficou mais de 10 horas sem notícias dele.

Após o acidente, Rodrigo Mussi passou por três cirurgias, sendo duas ortopédicas e uma na cabeça. Ele permaneceu 29 dias internado, sendo 19 deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Depois de receber alta, iniciou um longo período de fisioterapia para recuperar os movimentos e superar as sequelas do acidente.