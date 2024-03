Erika Schneider - Reprodução / Instagram

Publicado 31/03/2024 11:49

Rio - Erika Schneider, de 33 anos, sofreu acidente neste sábado (30), durante sua viagem para Trancoso, na Bahia. A influenciadora teve que ser hospitalizada após um deck onde estava afundar e o dedo do seu pé deslocar. No Stories do Instagram, a modelo deu mais detalhes sobre o acidente.