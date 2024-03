Ferrugem revela que nunca foi um cara de holofote - Divulgação/ Steff Lima

Ferrugem revela que nunca foi um cara de holofoteDivulgação/ Steff Lima

Publicado 31/03/2024 06:00

Rio - Dono de uma das maiores vozes do pagode contemporâneo e colecionador de hits, Ferrugem está celebrando 10 anos de carreira com um novo DVD de um show comemorativo gravado em São Paulo e que deve ser lançado ainda no primeiro semestre deste ano. Em entrevista, o artista, que lançou recentemente a música "Me Bloqueia", carro-chefe do especial, analisa sua trajetória musical e fala sobre a fama. Confira!

- Qual foi a ideia do single? Por que escolheu essa música para ser o carro-chefe do álbum?

"Me Bloqueia" tem uma letra que está 100% no meu DNA, sabe? Essa coisa da sofrência, daquela música que dói na gente, meio que faz parte da minha identidade como intérprete. Escolhemos essa pedrada para abrir os trabalhos desse disco comemorativo por esse fator mesmo… É uma música que tem a minha cara, em uma pegada melódica mais moderna.



- Como foi gravar o DVD que celebra seus 10 anos de carreira?

Imagina a responsa? Nós tínhamos a missão de celebrar uma década de música, testar 11 faixas inéditas e tudo isso para uma casa cheia, em São Paulo. Claro que o nervosismo bateu forte. Mas, depois que subimos no palco, foi tudo só alegria.



- O que mais te marcou ao longo desses anos na música?



Muita coisa. Fico feliz de olhar para trás e ver que evoluí e cresci, como homem e artista, durante esse período todo. A música e a minha família sempre foram motor da minha evolução.



- Suas músicas são trilhas-sonoras da vida de muitas pessoas. O que te inspira?



Eu me inspiro muito ao saber que meu trabalho está presente na memória afetiva da galera. É para isso que faço música.



- Com 10 anos de carreira, você acredita que já se acostumou com a fama?

Olha, nunca fui um cara do holofote. Fora dos palcos, minha vida é bem simples, bem família. Então, mesmo sabendo que meu trabalho hoje em dia alcança muita gente, não deixo a cabeça deslumbrar. É foco no que me faz bem.



- Como lida com as críticas?

As críticas vêm antes mesmo do sucesso, então a gente acaba aprendendo a lidar com elas desde cedo. Eu não me estresso, nem levo nada para o pessoal.



- O que você não abre mão?

Conseguir passar algum tempo em família é essencial para mim, mesmo que a agenda esteja lotada.



- Qual o maior desafio em ser pai de três meninas?

As meninas me desafiam a cada dia. Elas já nasceram em um mundo super conectado e digital. Então, estou constantemente aprendendo coisas novas com elas.



- Quais são seus próximos projetos?



O ano de 2024 é de celebração para mim. "Me Bloqueia" faz parte desse show lindo, que gravamos em São Paulo, e que sai na íntegra logo, logo, em formato de disco ao vivo. E a gente ainda está preparando vários projetos legais para o decorrer do ano. Estou em festa, galera!