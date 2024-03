Anitta dá selinho em Peso Pluma durante festival - Reprodução de vídeo

Publicado 31/03/2024 11:18 | Atualizado 31/03/2024 11:22

Rio- Anitta, de 31 anos, deu um selinho no cantor Peso Pluma durante sua apresentação no festival "Tecate Pal Norte", no México, neste sábado. A Poderosa foi surpreendida pelo artista mexicano, com quem fez parceria na música "Bellakeo", no palco e ainda ganhou um bolo de aniversário dele em formato de bumbum. Vídeos dos momentos foram compartilhados nas redes sociais.

