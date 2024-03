Juliana Paes compartilha fotos de viagem à Paris com a família - Reprodução / Instagram

Publicado 31/03/2024 14:26 | Atualizado 31/03/2024 14:36

Rio - Juliana Paes está aproveitando as férias na Europa ao lado do marido Carlos Eduardo Baptista e dos filhos Pedro, de 11 anos, e Antônio, de 9. Neste sábado (31), através do Stories no Instagram, a atriz abriu um álbum de fotos de sua visita à Paris, na França.